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Татар-информ

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Марат Самигуллин проголосовал на выборах вместе с супругой

Марат Самигуллин проголосовал на выборах вместе с супругой

Руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин вместе с супругой проголосовал на избирательном участке, расположенном в русско-татарской средней школе №150 Приволжского района Казани.

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