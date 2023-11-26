Двухлетний Samsung Galaxy S21 получил Android 14 с оболочкой One UI 6.0

Долгожданный релиз Android 14 (One UI 6.0) официально вышел на устройства Samsung серии Galaxy S21. После нескольких месяцев тестирования стабильная версия начала распространяться по всему миру, начиная с европейских моделей.
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