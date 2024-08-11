Дикий Юг - Прир...
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Дикий Юг - Природа Юга России

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Когда вы подбрасываете монетку, есть немного больше шансов, что она упадет той же стороной, с которой была изначально

Когда вы подбрасываете монетку, есть немного больше шансов, что она упадет той же стороной, с которой была изначально

Фото: 1gai.ru Несмотря на убежденность людей в полной непредсказуемости результатов подбрасывания монеты, существует небольшое смещение в сторону начальной стороны Ритуал бросания монетки кажется классическим примером случайного события — после подброса мы ожидаем, что орел или решка появятся с равной вероятностью.

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