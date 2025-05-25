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Не хватает стажа для назначения пенсии: что делать и где его взять

Не хватает стажа для назначения пенсии: что делать и где его взять

Для оформления страховой пенсии по старости нужно не только достичь соответствующего возраста. Будущий пенсионер должен иметь определенный трудовой стаж и необходимое количество пенсионных баллов (индивидуальных пенсионных коэффициентов).

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