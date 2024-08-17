«Челси» и «Ювентус» не договорились об обмене Стерлинга и Кьезы из-за разницы в стоимости и зарплатах игроков

Как сообщает сайт Джанлуки ди Марцио, оба клуба обсуждали возможный обмен, который включал бы Федерико Кьезу и Рахима Стерлинга, но не пришли к согласию из-за различий в оценках стоимости игроков и их зарплат (оклад Стерлинга в два раза превышает заработок Кьезы).
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