Базовый вопрос: США перестали требовать вывода российских войск из Сирии

США передали Сирии список условий, который страна должна выполнить для смягчения санкций. В нем отсутствует пункт, на котором ранее настаивал Сенат, — чтобы новые власти отказали России в доступе к базам Хмеймим и Тартус в Сирии.
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