Челябинка погибла на Эльбрусе

Следователи выясняют обстоятельства гибели туристки из Челябинска в урочище Джилы-Су. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Кабардино-Балкарской республике, трагедия произошла вчера, 4 июня, в урочище Джилы-Су Зольского района.