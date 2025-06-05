Челябинка погибла на Эльбрусе

Следователи выясняют обстоятельства гибели туристки из Челябинска в урочище Джилы-Су. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Кабардино-Балкарской республике, трагедия произошла вчера, 4 июня, в урочище Джилы-Су Зольского района.
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