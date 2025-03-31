Украинские спецслужбы привлекают несовершеннолетних русских в диверсии

Украинские спецслужбы пытаются вербовать несовершеннолетних россиян для диверсий через соцсети. Число преступлений в России, связанных с экстремистской деятельностью, резко возросло, сообщил замсекретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин.
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