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Регионы России

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Рост цен в турецком секторе туризма превысил 45–70% за три года

Рост цен в турецком секторе туризма превысил 45–70% за три года

В течение трёх лет отдых на Анталийском побережье Турции в твёрдой валюте стал дороже в среднем на 45–70%.

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