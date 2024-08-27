Пожилые петербуржцы перевели на счета мошенников больше 19 млн рублей

В Санкт-Петербурге мошенники, выдав себя за представителей силовых структур и Центрального банка, обманули пенсионеров на сумму свыше 19 миллионов рублей, предложив «защитить» их счета от несуществующих угроз.
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