В Ревде возник политический кризис из-за поправок в устав города

В Ревде возникла политическая напряженность, связанная с поправками в устав города. Городская дума уже в четвертый раз не смогла принять необходимые изменения из-за бойкота со стороны оппозиционных депутатов, которые таким образом выражают протест против работы местной администрации и партии «Единая Россия».