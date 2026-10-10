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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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ФАС заключила соглашения с операторами АЗС в 35 регионах

ФАС заключила соглашения с операторами АЗС в 35 регионах

20 из 93 соглашений заключены с операторами крупных сетей В 35 регионах России действуют соглашения с независимыми АЗС о сдерживании цен на топливо — такую информацию предоставили в Федеральной антимонопольной службе, пишет РИА Новости.

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