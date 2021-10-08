Иран: ракетный потенциал страны соответствует международным обязательствам

Представитель Ирана в первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что возможности страны в области противоракетной обороны находятся в рамках его неотъемлемых прав и международных обязательств Представитель Ирана в первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что возможности страны в области противоракетной обороны находятся в рамках его неотъемлемых прав и международных обязательств.