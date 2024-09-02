Президент Центральноафриканской Республики: «Один пояс, один путь» приносит реальную пользу гражданам

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил в недавнем интервью China Media Group (CMG), что китайская модернизация характеризуется культурой страны и что эта модель развития уникальна.
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