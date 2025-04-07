Врач Ахмаев: регулярное посещение солярия повышает риск рака на 75%

Красивый круглогодичный загар для многих — показатель успешности и хорошего вкуса. Такая тенденция появилась в обществе в конце 80-х годов с развитием отдельного направления в бьюти-индустрии — искусственной инсоляции.
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