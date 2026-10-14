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Спортивные традиции и семейные победы: в России проходит конкурс для активных семей 

Спортивные традиции и семейные победы: в России проходит конкурс для активных семей 

Участники могут подать заявки до 18 октября 2026 года, конкурс включает семь категорий, среди которых номинация для молодых супругов без детей, семьи с детьми, большие семьи, семьи с ограниченными возможностями здоровья и творческая категория.

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