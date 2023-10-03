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Екатеринбург попал в ТОП-3 городов России по расходам на подарки учителям

Екатеринбург попал в ТОП-3 городов России по расходам на подарки учителям

На поздравление классного руководителя в школе родители скидываются примерно по 3000 рублей.Средние расходы екатеринбургских родителей на поздравление классному руководителю в школе составили в 2023 году порядка 3000 рублей.

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