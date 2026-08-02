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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ву сравнял счет в матче с «Ахматом» на 39-й. В начале тайма защитник «Спартака» тронул мяч рукой, и грозненцы забили с пенальти

Кристофер Ву сравнял счет в матче 2-го тура РПЛ против « Ахмата » (1:1, перерыв).  Защитник « Спартака » забил головой после розыгрыша углового на 39-й минуте.

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