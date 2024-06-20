Грибинча и Чуботару обменялись резкими репликами в Facebook

Обмен резкими репликами в Facebook между судьей Высшей судебной палаты (ВСП), основателем Центра правовых ресурсов Молдовы (CRJM) Владиславом Грибинчей и экспертом по борьбе с коррупцией, бывшим заместителем директора Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Кристиной Чуботару.