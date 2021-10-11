Запорожский : задача наша проста - сплотить мир ВОКРУГ России... тьфу, то есть, сплотить мир ПРОТИВ России

Сергей ЕПолитикаЗапорожский : задача наша проста - сплотить мир ВОКРУГ России... тьфу, то есть, сплотить мир ПРОТИВ России Ну ляпнуL нечаянно, с кем не бывает.Под дружные аплодисменты студии, смущённо потупил глазки - застыдился своего прокола.Вернуться к статье116НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитькормчийДебил !Юрий НиколаевА почему этот пидор до сих пор выступает на наших ТВ, а не вышвырнут из страны?!!! Знаете, но это уже попахивает ТЕМ что наши ведущие этих ТВ шоу поддерживают этих укро-нацистов!!!Леонид ВасиленкоПока будет росТВ приглашать и платить укроговну - так и останется в студии изображать толерантность. Лично я всегда отключаю звук и матерю редакцию и попутно накидываю еб..ков ведущим. Тоже работу подыскали шелупонистую.карюкалов вячеславЭто была оговорка по Фрейду.Владимир БурлаковВладимир БурлаковГеннадий РязановДа сложная у тебя задача , НАЦЮГА КОНЧЕННАЯ, это ж надо ублюдочную цель поставить - заточить мозги европейцев на фашистско бэндеровский лад и сплотить Европу в нацистское ,антиросийское шобло - лихо пляшешь, портки не потеряй , оба полушария обнажишь и сплочённые увидят ,что мозги то у тебя ниже пояса!ВКВячеслав КормилицынЭта падаль гражданин России и непонятно почему его еще не вышвырнули из страны.НадеждаОн уже получил гражданство руины, но квартирку в Москве продавать не желает...НадеждаМеня очень разочаровал ведущий Анатолий Кузичев, когда намекнул, что этот сЫрожа рожский был у него с женой в гостях и они там сидели за столом и, как бы, "чаёвничали"...БОБорис ОсиповКомментировать
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