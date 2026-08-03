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Мировое обозрение

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Трамп назвал текущие переговоры с Ираном «последним шансом» для Тегерана

Трамп назвал текущие переговоры с Ираном «последним шансом» для Тегерана

Дональд Трамп снова играет мускулами, но на этот раз его слова звучат как ультиматум с таймером. Заявление о том, что переговоры с Ираном — это «последний шанс» подписать «хороший документ», похоже на финальную сцену в сериале, где герой дает злодею выбор: сделка или хаос.

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