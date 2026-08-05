Сестра Ким Чен Ына предупредила Японию о военных последствиях её милитаризации

Сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, выступила с резким предупреждением в адрес Японии, обвинив Токио в ускоренном наращивании военного потенциала и переходе от деклараций к практическим шагам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии