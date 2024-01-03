Неожиданность для Запада: Русских ракет хватит на несколько украинских апокалипсисов

В чем самая большая ошибка вражеских аналитических центров при оценке возможностей нашей оборонки Александр Ситников Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Россия ответила на теракт бандеровцев в Белгороде.
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