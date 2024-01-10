На пороге гражданской войны: политолог – о причине мятежа в Эквадоре

Global look press/IMAGO/www.imago-images.de Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с РЕН ТВ заявил борьбу властей Эквадора с наркокартелями причиной мятежа в Эквадоре.
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