Бывший зампред омского правительства, экс-министр труда Владимир Куприянов обвиняется в получении взятки газонокосилкой, мотокультиватором и кожаным саквояжем.
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Бывший зампред омского правительства, экс-министр труда Владимир Куприянов обвиняется в получении взятки газонокосилкой, мотокультиватором и кожаным саквояжем.