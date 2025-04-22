Исполнилось 155 лет со дня рождения Ленина

Об этом политическом деятеле, который в своё время буквально перевернул весь мир, спорят до сих пор… Кем он был – Владимир Ильич Ленин, которому исполнилось 155 лет? Удачливый авантюрист? Фанатичный коммунист, который сумел оседлать небывалый доселе социальный протест в Российской империи? Или иностранный агент, сумевший осуществить первую в мире цветную революцию? К единому мнению прийти не могут даже профессиональные историки.