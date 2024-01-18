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Вести Кузбасс

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За последние сутки жертвами мошенников в Кузбассе стали 14 человек

За последние сутки жертвами мошенников в Кузбассе стали 14 человек

Ущерб 10 миллионов. В Кемерове поверила аферистам заместитель гендиректора местного предприятия. Представился работником правоохранительных органов и сказал, что от ее имени оформлены кредиты, а деньги переведены на территорию иностранного государства.

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