За последние сутки жертвами мошенников в Кузбассе стали 14 человек

Ущерб 10 миллионов. В Кемерове поверила аферистам заместитель гендиректора местного предприятия. Представился работником правоохранительных органов и сказал, что от ее имени оформлены кредиты, а деньги переведены на территорию иностранного государства.
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