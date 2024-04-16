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СФ предложил подсчитать компании с иностранным участием для их деофшоризации

СФ предложил подсчитать компании с иностранным участием для их деофшоризации

Члены комитета Совета Федерации по экономполитике направили предложение вице-премьеру РФ, главе Минпромторга Денису Мантурову определить количество российских компаний с иностранным участием для их деофшоризации.

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Комментарии
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Руслан Техажев
Сначала надо разобраться с &quot;деофшоризацией&quot; наших депутатов и сенаторов, а так же огромного числа наших министров и чиновников на местах! Тогда дело пойдет быстрее.
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15 час.

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