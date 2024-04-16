СФ предложил подсчитать компании с иностранным участием для их деофшоризации

Члены комитета Совета Федерации по экономполитике направили предложение вице-премьеру РФ, главе Минпромторга Денису Мантурову определить количество российских компаний с иностранным участием для их деофшоризации.
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