«Юнона» совершила чрезвычайно близкие пролеты мимо спутника Юпитера

Ученые из миссии НАСА «Юнона» к Юпитеру преобразовали данные, собранные во время двух недавних пролетов мимо Ио, которая подчеркивает две самые впечатляющие особенности спутника Юпитера: гору и почти гладкое озеро остывающей лавы.
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