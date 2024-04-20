«Юнона» совершила чрезвычайно близкие пролеты мимо спутника Юпитера

Ученые из миссии НАСА «Юнона» к Юпитеру преобразовали данные, собранные во время двух недавних пролетов мимо Ио, которая подчеркивает две самые впечатляющие особенности спутника Юпитера: гору и почти гладкое озеро остывающей лавы.