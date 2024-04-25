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The Moscow Post

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Валентина Матвиенко заявила о невозможности возврата тоталитаризма в России 

Валентина Матвиенко заявила о невозможности возврата тоталитаризма в России 

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что планов по ужесточению госполитики после теракта в "Крокус Сити Холле" нет, РФ не вернется к тоталитаризму, поскольку страна настроена на развитие, передает корреспондент The Moscow Post.

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