В Германии не ожидали от России увеличенного ответа на высылку российских дипломатов Вчера

28K прочитали Ответные меры России на высылку российских дипломатических работников можно считать достаточно мощными, в Германии не рассчитывали на то, что это будет иметь такие масштабы, надеясь что ответ будет "зеркальным" и не превысит решение МИД ФРГ в количественном выражении.