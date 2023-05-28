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В Германии не ожидали от России увеличенного ответа на высылку российских дипломатов Вчера

В Германии не ожидали от России увеличенного ответа на высылку российских дипломатов Вчера

28K прочитали Ответные меры России на высылку российских дипломатических работников можно считать достаточно мощными, в Германии не рассчитывали на то, что это будет иметь такие масштабы, надеясь что ответ будет "зеркальным" и не превысит решение МИД ФРГ в количественном выражении.

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