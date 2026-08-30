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3 месяца не выходила из дома после ухода мужа, а спасение нашла в «Ворониных»: судьба Анны Фроловцевой

3 месяца не выходила из дома после ухода мужа, а спасение нашла в «Ворониных»: судьба Анны Фроловцевой

Экранная Галина Ивановна из «Ворониных» запомнилась миллионам как властная свекровь с гиперопекой и резковатым юмором.

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