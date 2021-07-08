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Дворкович о тренере для сборной: «Уважаемый, с высокой целью. Черчесов был таким, но не получилось»

Бывший заместитель председателя правительства России, президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович поделился мнением о том, каким должен быть новый главный тренер национальной команды по футболу.

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