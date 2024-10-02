Путин пошутил в ответ на вопрос об оплате выпитого с Собяниным кофе

Путин пошутил, что выпил в кредит кофе с Собяниным в «Руднево» в Москве Президент России Владимир Путин пошутил, что «в кредит» выпил с мэром Москвы Сергеем Собяниным кофе в столичном индустриальном парке «Руднево».
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