Решетников: число турпоездок по РФ может вырасти на 11 миллионов в 2024 году

Министр экономического развития Максим Решетников в рамках заседания правительственной комиссии по развитию туризма в РФ в рамках выставки-форума "Россия" заявил, что количество турпоездок по России в 2024 году может увеличиться на 11 млн.
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