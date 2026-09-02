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Царьград

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Почему Россия принимает преступников из Средней Азии? Депутат Госдумы обратился к МВД

Почему Россия принимает преступников из Средней Азии? Депутат Госдумы обратился к МВД

Депутат Госдумы обратился к главе МВД с предложением ужесточить миграционное законодательство. Он не понимает, почему Россия с лёгкостью принимает преступников, которые приезжают из Средней Азии и Закавказья.

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