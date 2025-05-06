Кубань попала в топ-10 регионов с острым дефицитом кадров

Кубань попала в топ-10 регионов с острым дефицитом кадровРосстат опубликовал данные о том, в каких сотрудниках нуждается средний и крупный бизнес России (не учитывались компании из сфер финансов, госуправления и обеспечения военной безопасности, деятельности общественных и экстерриториальных организаций).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии