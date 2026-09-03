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Регионы России

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Лавров заявил о намерении Запада консервации украинского кризиса

Лавров заявил о намерении Запада консервации украинского кризиса

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров выступил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), где заявил, что коллективный Запад преследует цель не решить украинский кризис, а законсервировать его в состоянии постоянной напряжённости.

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