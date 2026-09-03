Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров выступил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), где заявил, что коллективный Запад преследует цель не решить украинский кризис, а законсервировать его в состоянии постоянной напряжённости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АУ Рекордные 26 новы...
- IV Власти Омана запр...
- МИД РФ заявил о в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым