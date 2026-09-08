Киевский режим сделал ставку на модель экспорта терроризма. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Восточного экономического форума.
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