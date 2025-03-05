Александр Милокостый: возможная причина смерти и утраченная поддержка брата

Известный актёр Александр Милокостый, которому было 68 лет, скончался, возможно, из-за алкоголя. В последние годы он вёл нездоровый образ жизни, проживал в одиночестве, пока его брат не прекратил присмотр из-за перенесённого инсульта.
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