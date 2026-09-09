📹⚡️Весьма выдающимся образцом, представленным на выставке МТК-2026, стал НРТК "Импульс". Как известно, универсальные наземные робототехнические комплексы «Импульс» прошли интенсивную эксплуатацию в зоне специальной военной операции, продемонстрировав высокую проходимость и грузоподъёмные характеристики.
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