Юрий Пронько: Как говорят в народе, есть ложь, большая ложь и… данные Росстата

АндрейБорков

Насчет пенсий, все не просто интересно, а очень интересно. Без фантазий и иллюзий, по факту, на ДВ России, конкретно Приморский край и Сахалинская область военные пенсионеры-пограничники в марте 2025 года пенсию получили без прибавки и перерасчета. Почему? В той же Госдуме депутат, не буду называть фамилию, заявил, что все зашибись и средняя военная пенсия достигла 43 т.р. Сегодня уже 10 марта, а "воз и ныне там". То есть не все хорошо в этом плане. Но почему то ни каких официальных комментариев и разъяснений по данному факту нет(не соблюдение Закона РФ и решения Правительства РФ).