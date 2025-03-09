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  • Александр
    А чем это плохо?Работа хорошая,требует знаний и ума.Уж много лучше,чем брызгать слюной от злобы на весь мир,как это д...Юрий Пронько: Как...
  • виктор скоморохов
    Ну Пронько известный брехун.Откуда данные о зарплатах не росстата (о методики отдельный разговор).Читатель возьми и п...Юрий Пронько: Как...
  • АндрейБорков
    Насчет пенсий, все не просто интересно, а очень интересно. Без фантазий и иллюзий, по факту, на ДВ России, конкретно ...Юрий Пронько: Как...

Юрий Пронько: Как говорят в народе, есть ложь, большая ложь и… данные Росстата

Юрий Пронько: Как говорят в народе, есть ложь, большая ложь и… данные Росстата

Отчёты официальной статистики убеждают нас, что в стране всё хорошо, всё растёт и прирастает. Особенно это становится заметно, когда Росстат в очередной раз меняет методологию своих расчётов.

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Комментарии
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АндрейБорков
Насчет пенсий, все не просто интересно, а очень интересно. Без фантазий и иллюзий, по факту, на ДВ России, конкретно Приморский край и Сахалинская область военные пенсионеры-пограничники в марте 2025 года пенсию получили без прибавки и перерасчета. Почему? В той же Госдуме депутат, не буду называть фамилию, заявил, что все зашибись и средняя военная пенсия достигла 43 т.р. Сегодня уже 10 марта, а &quot;воз и ныне там&quot;. То есть не все хорошо в этом плане. Но почему то ни каких официальных комментариев и разъяснений по данному факту нет(не соблюдение Закона РФ и решения Правительства РФ).
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4 час.
виктор скоморохов
Ну Пронько известный брехун.Откуда данные о зарплатах не росстата (о методики отдельный разговор).Читатель возьми и попробуй самостоятельно рассчитай среднюю зарплату.В пределах нескольких предприятий или части отрасли с какой то долей истины может быть . Но установить по стране это бред сивой кобылы.Это может только росстат и не кто больше.И утверждать что данные росстата ложь это бред сивой кобылы. Брехло.
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3 час.
Александр
А чем это плохо?Работа хорошая,требует знаний и ума.Уж много лучше,чем брызгать слюной от злобы на весь мир,как это делаешь ты.Ты и подохнешь раньше меня.От злобы своей.
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3 час.
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