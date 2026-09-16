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Регионы России

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Samsung начала внутреннее тестирование One UI 9 для Galaxy S23

Samsung начала внутреннее тестирование One UI 9 для Galaxy S23

Ранее для этой модели уже фигурировала бета-сборка под кодовым названием ZZI8. Появление сборки с префиксом G обычно свидетельствует о переходе компании от этапа бета-тестирования к подготовке финального релиза.

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