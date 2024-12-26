Путин обсудил с Лукашенко поставки «Орешника» в Беларусь

МОСКВА, 26 декабря, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин прокомментировал заявление белорусского коллеги Александра Лукашенко о намерении разместить на территории Беларуси десять российских ракетных комплексов «Орешник».
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