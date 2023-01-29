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Политический советник Маркелов: Запад намеренно затянет с помощью Украине

Политический советник Маркелов: Запад намеренно затянет с помощью Украине

Представители НАТО в открытую заявили о готовности Альянса к прямой конфронтации с Россией. Политический советник и гендиректор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов в беседе с «360» оценил риски и вероятность такого конфликта.

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