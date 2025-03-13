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Петербургский дневник

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Патрушев заявил, что Финляндия превращается в плацдарм для агрессии против России

Патрушев заявил, что Финляндия превращается в плацдарм для агрессии против России

Все это делается под эгидой НАТО Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что территория Финляндии становится плацдармом для потенциальной агрессии против России под эгидой НАТО.

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