Россия и КНР заблокировали в СБ ООН продление санкций по Ирану

Россия и Китай воспользовались своим правом вето в Совете Безопасности ООН, заблокировав проект, который предусматривал продление мандата группы экспертов Комитета 1737 по Ирану на один год, до сентября 2027 года, сообщает корреспондент ТАСС.
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