Полный текст доклада о плане экономического и социального развития в Китае

Пекин, 14 марта /Синьхуа/ -- Информационное агентство Синьхуа предлагает ознакомиться с полным текстом Доклада о выполнении плана экономического и социального развития за 2024 год и проекте плана на 2025 год, который был одобрен 11 марта на 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва.