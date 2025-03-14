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Китай

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Полный текст доклада о плане экономического и социального развития в Китае

Пекин, 14 марта /Синьхуа/ -- Информационное агентство Синьхуа предлагает ознакомиться с полным текстом Доклада о выполнении плана экономического и социального развития за 2024 год и проекте плана на 2025 год, который был одобрен 11 марта на 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва.

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