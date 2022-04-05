Сегодня – не самое удачное время не открывать новое заведение

С какими проблемами сталкивается общепит при открытии новых заведений в условиях экономического кризиса? Как растут издержки? Что заставляет не отказываться от своих планов? Основатель сети Mr Konfetkin Дмитрий Секушенко поделился своим мнением .
С какими проблемами сталкивается общепит при открытии новых заведений в условиях экономического кризиса? Как растут издержки? Что заставляет не отказываться от своих планов? Основатель сети Mr Konfetkin Дмитрий Секушенко поделился своим мнением .
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