В Москве открыли памятник Юрию Лужкову

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие памятника государственному деятелю, мэру Москвы в 1992-2010 годах Юрию Лужкову состоялось в Большом Сухаревском переулке в Москве в день 90-летия со дня его рождения, передает корреспондент ТАСС.