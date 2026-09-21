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ТАСС

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В Москве открыли памятник Юрию Лужкову

В Москве открыли памятник Юрию Лужкову

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие памятника государственному деятелю, мэру Москвы в 1992-2010 годах Юрию Лужкову состоялось в Большом Сухаревском переулке в Москве в день 90-летия со дня его рождения, передает корреспондент ТАСС.

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